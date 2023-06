Volvera | investe e uccide un ventenne | positivo ad alcol e droga

Leggi su panorama

(Di venerdì 16 giugno 2023) Drammatico incidente stradale con una vittima nella notte tra il 15 e il 16 giugno anel torinese. Un giovane di 22 anni è morto investito da un'auto che procedeva a forte velocità e che lo ha travolto mentre, insieme alla fidanzata, stava attraversando sulle strisce pedonali strada Orbassano, la provinciale 139. La vittima, Mattia Casazzo, aveva 20 anni e la fidanzata, portata in ospedale con frattura a un braccio, non ha potuto fare altro che assistere allo schianto. Alla guida della vettura un ragazzo di 24 anni, anche lui residente a, risultatoall'test e all'esame per individuare l'utilizzo di sostanze stupefacenti. Il giovane non si è fermato subito, nel momento dell'impatto, ma poi è tornato indietro presentandosi sul luogo dell'incidente. I carabinieri di None e del nucleo ...