Volley | Nations League donne Azzurre pronte per sfida con l' Olanda

(Di venerdì 16 giugno 2023) Mazzanti: "Dobbiamo focalizzarci in questo momento sul nostro gioco". ROMA - Dopo la vittoria di ieri maturata in rimonta contro la Repubblica Dominicana, per l'Italfemminile, impegnata a Hong Kong nella Pool 3 della, oggi è previsto riposo (recupero e allenamento). Domani le a

Vince ancora l'Italia al femminile che infila il secondo successo consecutivo nella Pool 3 di VolleyballLeague. Nel raggruppamento di Hong Kong, dopo il successo all'esordio con la Bulgaria, la squadra del CT Davide Mazzanti batte la Repubblica Dominicana al tie break (25 - 16; 16 - 25; 21 - 25; ...Dopo la vittoria dell' Italia contro la Repubblica Dominicana inLeague il CT Mazzanti è contento. La Nazionale Femminil e ha vinto in rimonta contro la selezione della Repubblicana Dominicana al tie - break. Nel post partita sono arrivate le parole del CT ...Le ragazze di coach Mazzanti continuano con il sorriso il loro percorso inLeague dopo la vittoria di ieri contro la Bulgaria. La gara odierna ha visto un buon avvio delle azzurre ...

Il gruppo che affronterà la Volleyball Nations League si allenerà a Milano dal 15 al 18 giugno per poi trasferirsi a Rotterdam.