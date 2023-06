Volkswagen Tiguan 2024 sta per arrivare. Sarà anche Diesel

Laterza generazione dista per arrivare. Il modello è giunto ai test finali, sarà presentato a settembre. Il Marchio annuncia i primi dettagli di uno dei suoi modelli di punta. Sarà disponibile con un ...Si avvicina il debutto della nuova, fissato al prossimo autunno. La casa tedesca ha diramato le prime immagini teaser della terza generazione del suo iconico SUV: come da consuetudine, la livrea mimetica in stile QR ...È QUASI PRONTA - Si avvina il debutto della terza generazione della, che ha ultimato i test di sviluppo, come si vede dalle immagini dove la vettura è ancora camuffata. Sono ...

Volkswagen Tiguan 2024: manca poco al debutto AlVolante

Volkswagen ha pubblicato le prime immagini ufficiali dedicate al Volkswagen Tiguan 2024, oltre ad altre informazioni su dimensioni, dotazioni, abitacolo e motorizzazioni. Dovrebbe essere disponibile ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...