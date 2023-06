Vittorio Sgarbi fa la spesa notturna a Caravaggio | spuntino in un supermercato all’1 30

(Di venerdì 16 giugno 2023). “Di solito non faccio la, ma quando vado al, ci vado sempre di notte”. E così capita che in un Carrefour di, all’una e mezza di notte, faccia capolino. Ad accoglierlo i commessi, visibilmente sorpresi e allo stesso tempo divertiti e intrigati dall’apparizione del critico d’arte, che si è destreggiato tra manghi, cocomeri e altre specialità gastronomiche, concludendo il tutto seduto al tavolo divorando un’anguria. La cena – o, per meglio direnotturno del sottosegretario alla cultura – è stata filmata dal suo staff e pubblicata sul suo profilo TikTok, diventando virale nel giro di poche ore.

È la notte il momento ideale perdi intrufolarsi nei supermercati, come lui stesso racconta sul suo profilo TikTok. "Di solito non faccio la spesa - racconta il sottosegretario alla Cultura - ma quando vado al ...Dopo i funerali a piazza del Duomo la proposta di dedicare una piazza a Silvio Berlusconi non si è fatta aspettare. Ed è il sottosegretario alla culturaa farla. Il neo - sindaco di Arpino, piccolo comune nel frusinate, è intenzionato a rimuovere gli ostacoli burocratici (e legali) per dedicare all'ex presidente del Consiglio. "Ho ......al CEV per assistere sia alla prima edizione di Veneto Pony Show " il Campionato regionale che per la prima volta ha riunito le tre discipline olimpiche " sia agli interventi die ...

Sgarbi senza freni: "Berlusconi Ancora sotto processo", a valanga sui magistrati Il Tempo

Arte nell’arte che si sposa coi gioielli berniniani di Ariccia. L’incisore romano, presentato con dovizia da Vittorio Sgarbi, è stato ...Il sottosegretario Vittorio Sgarbi, che tra i mille incarichi pubblici che ha accumulato risulta anche sindaco di Arpino, annuncia che lui intende imporre alla cittadinanza una piazza dedicata a Berlu ...