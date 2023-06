Virtus Bologna-Olimpia Milano in tv oggi | Finale scudetto basket | orario gara-4 | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) Si giocherà, venerdì 16 giugno,-4 dellaplayoff della Serie A 2022-2023 di. Lae l’si affronteranno alle ore 20:30 alla Segafredo Arena in una sfida importantissima dopo la vittoria di mercoledì delle V Nere che ha regalato alla squadra emiliana l’1-2 nella serie. Il gruppo di coach Sergio Scariolo arriverà a questa partita con il morale alto per aver riaperto i giochi. Dopo le due sconfitte esterne (la prima per 92-82 e la seconda per 79-76), laha saputo esaltarsi in-3 davanti al pubblico di casa e si è imposta con un buon 69-61. Ora l’obiettivo sarà vincere anche questa sera per poi tornare acon il punteggio in perfetta ...