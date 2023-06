Virgin Galactic | l' Italia torna nello spazio | segnatevi questa data

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tra il 27 e il 30 giugno l'tornerà, stavolta con. La compagnia di Richard Branson ha annunciato sul suo sito, anche con un video promozionale, che effettuerà il suo primo volo commerciale il01, il secondo, il02, sarà ad agosto. A bordo ci saranno tre rappresentanti dell'Aeronautica militarena e del CNR che condurranno esperimenti scientifici. In particolare, spiega la compagnia, faranno ricerche sulla microgravità. Si apre così, dice, un nuovo "eccitante capitolo" per la compagnia.

Virgin Galactic, tre italiani nel primo volo commerciale VIDEO - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

