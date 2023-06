Violento tornado devasta una città | morti e feriti | le immagini

(Di venerdì 16 giugno 2023) Unsi è abbattuto su unadel nord del Texas, nel cosiddetto Texas Panhanfdle, causando distruzioni diffuse: si riportano almeno tree fino a 100. In Colorado, Oklahoma, Arkansas e Florida sono previsti fenomeni simili, temporali forti ed è stato lanciato un...

Unsi è abbattuto su una città del nord del Texas, nel cosiddetto Texas Panhanfdle, causando distruzioni diffuse: si riportano almeno tre morti e fino a 100 feriti. In Colorado, Oklahoma,...Unsi è abbattuto su una città del nord del Texas, nel cosiddetto Texas Panhanfdle, causando distruzioni diffuse: si riportano almeno tre morti e fino a 100 feriti. In Colorado, Oklahoma,...Unsi e' abbattuto su una citta' del nord del Texas, nel cosiddetto Texas Panhanfdle, causando distruzioni diffuse: si riportano almeno tre morti e fino a 100 feriti. In Colorado, ...

Violento tornado in Texas, 3 morti e almeno 100 feriti La Stampa

AGI - Un violento tornado si è abbattuto su una città del nord del Texas, nel cosiddetto Texas Panhanfdle, causando distruzioni diffuse: si riportano almeno tre morti e fino a 100 feriti. In Colorado, ...Un violento tornado si è abbattuto su una città del nord del Texas, nel cosiddetto Texas Panhanfdle, causando distruzioni diffuse: si riportano almeno tre morti e fino a 100 feriti. In Colorado, ...