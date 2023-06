“Violazione dei diritti umani” La denuncia di George Clooney

(Di venerdì 16 giugno 2023), il nuovo incubo di Maduro: la sua Fondazione lo hato in Argentina LaFoundation for Justice ha presentato unaa un tribunale federale argentino per le violazioni deicommesse in Venezuela, ha annunciato ieri l’organizzazione. “Le prove presentate dal CFJ (Foundation) indicano la responsabilità penale delle forze di sicurezza venezuelane nella commissione di crimini contro l’tà contro le vittime legati all’opposizione politica al governo Maduro”, si legge. Lafa appello al principio della giustizia universale che consente di giudicare i crimini contro l’tà nei tribunali di altri paesi, indipendentemente da dove sono ...

In altre parole c'è un ente terzo, non il social network, che certifica l'età di chi si iscrive, senza alcunadella privacy. Questo diventa custodedati del minore". Come potrebbe ...Si è creato un clima di paura: le coppie che hanno trascritto gli atti di nascitaloro figli ... dove potrebbero esserci gli estremi per considerare unadello stato di diritto; un po' ...E i verdetti paionosurrogati di macedonia giuridica senza senso! Il punto dolente è che, come alcune storielle divertenti, si va avanti a rebus! Dunque, io ti accuso per ladi una ...

Nuove sanzioni dall’UE per violazione dei diritti umani in Russia Apiceuropa.eu

Controlli dei Carabinieri della Compagnia Messina Centro e del Reparto Tutela Agroalimentare in diversi esercizi commerciali e del settore ristorazione.Nel naufragio di Pylos, in Grecia, è possibile ci siano fino a 600 morti. Secondo i sopravvissuti c’erano almeno 100 bambini nella stiva. Ci sono poche speranze per le centinaia di dispersi. Arrestate ...