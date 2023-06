Villa Ada Festival 2023 con Goran Bregovic | Galeffi | Truppi | Mostro

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 16 giugno 2023) Torna ilAdaad accendere l’estate romana, la line up di luglio cone molti altri Dopo il successo dello scorso anno si conferma per l’estateilAda, la rassegna di concerti, eventi, incontri e molto altro che torna anche quest’anno protagonista nella meravigliosa cornice diAda a Roma. Il calendario è ancora in via di definizione ma la conferma è arrivata e sia per ilche per il 2024 la Knock srl animerà l’estate romana con una proposta culturale (gratuita per oltre l’80%), voluta e pensata per dare spazio alle diverse arti performative in una delle più belle e importanti location di concerti dell’intera città di Roma. Tra i ...