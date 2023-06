VIDEO MotoGP | GP Germania 2023 | highlights e sintesi prove libere Bezzecchi davanti a tutti

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) Una giornata piuttosto convulsa, la prima del weekend del GP di, round del Mondialedi. Sul tracciato del Sachsenring, i piloti hanno incontrato condizioni climatiche diverse, con la pioggia protagonista tra una sessione e l’altra. Non semplice quindi interpretare un circuito già di suò insidioso. Il layout è tipicamente “sinistrorso” e la temperature sulle gomme non è uniforme, per questo la famosa curva-11 è stata causa di non pochi incidenti. In tutto questo, il migliore è stato Marco. Il romagnolo, in sella alla Ducati Mooney VR46 Racing Team, ha ottenuto il crono di 1:20.271 a precedere di 0.040 lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramas) e di 0.081 l’altro iberico Aleix Espargaró (Aprilia). Il time-attack nei minuti finali ha scombinato non poche le carte e bravissimo ...