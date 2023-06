Video | Balotelli testimone al matrimonio del fratello Enock

Giornata di festa in casaper il matrimonio del fratello di SuperMario, Enock Barwah, con la fidanzata Giorgia Migliorati Novello. L'evento ...Il calciatore è arrivato in chiesa a bordo della sua automobile insieme all'inseparabile fratello maggiore Mario. Enock e Giorgia Migliorati si sono sposati:del matrimonio Tra gli ...Ad Haaland, infatti, viene mostrato unin cui, piccolino, indossa la maglia dell'ex attaccante di City e Inter . 'Ho ancora la tua maglia - dice in diretta a- , mi piace veramente ...

"Balotelli, la rissa di Carnevale e il cazzotto al ds del Sion per errore" Tuttosport

Nozze per Enock, fratello di Mario Balotelli, e la fidanzata storica Giorgia. Alla cerimonia anche alcuni ex vipponi ...Nuovo errore in Svizzera per Mario Balotelli: il calciatore ha perso la pazienza con un tifoso e, per errore, ha dato un pugno al ds del Sion.