Viaggiare in gruppo! Si spende di meno | ci si diverte di più!

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 giugno 2023) I vantaggi sono tantissimi. La condivisione dell’esperienza con altri viaggiatori, la possibilità di avere un accompagnatore per tutto il viaggio, un itinerario perfettamente organizzato, un costo generalmente più conveniente rispetto al vangare individualmente e, l’allegria di conoscere tante persone, non troppe. Per questi e per tanti altri motivi, i nostri viaggi di gruppo, prevedono sempre un numero massimo di partecipanti limitato e grandissima attenzione alla cura di ogni dettaglio. Per questo tutti i nostri viaggi di fi gruppo prevedono sempre personale altamente qualificato che vive, con il gruppo, ogni fase del viaggio. Si tratta dunque di vere esperienze di scoperta, di vacanza, di conoscenza che, non hanno confini ma che vi offrono solo l’imbarazzo della scelta. Per approfittare di tutti questi squisiti vantaggi, è opportuno e necessario però, confermare la vostra ...