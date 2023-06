Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 giugno 2023)DEL 16 GIUGNO ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA BUFALOTTETERAMO E PIU AVANTI TRA DIRAMAZIONESUD ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA ED AURELIA,FIUMICINO E PONTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PTRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LE USCITE TOGLIATTI E GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STATALE TIBURTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA PALOMBARESE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS DIREZIONE NOMENTANA IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI E CODE TRA TOR LUPARA ...