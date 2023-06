Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2023 ore 08 | 45

(Di venerdì 16 giugno 2023)DEL 15 GIUGNOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-PER LA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO CODE TRA PONZANONO E IL BIVIO EPRNORD IN DIREZIONE; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’ USCITA PER FIUMICINO FINO ALL’ ARDEATINA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI; DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E DA COLOMBO ALLE 21. POI BUS AL POSTO DEI TRENI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO; SULLA STESSA METRE SABATO 17 E ...

I lavori di messa in sicurezza dellaprevedono ora interventi in via Sarasso, via ... Il ribasso d'asta verrà invece utilizzato per rattoppare la centralissima viache le piogge delle ...Il rendiconto, come richiesto dal Governo, è stato presentato oggi aal primo incontro del ... in particolare fiumi elocale. Il Governo, e ringrazio il ministro Musumeci per l'incontro, ...... da soli, proprio le caditoie si sono evitati maggiori rischi di allagamento e problemi die di trasporti. Grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco di, con l'ausilio di gommoni, si è ...