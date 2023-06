Vi dico che fine fa Forza Italia | Carlo Rossella | una profezia velenosissima

(Di venerdì 16 giugno 2023), dopo essersi avventurato in catastrofiche profezie su Giorgia Meloni, adesso fa la stessa cosa su, in un'intervista a Lastampa.it, dice la sua sul futuro del partito di Silvio Berlusconi: "è morta con lui. Non resterà niente, destinata a dissolversi. Quell'eredità di partito è già finita, morta con il suo fondatore. Le aziende sono in buone mani, il problema non è cosa potrà accadere sulle eredità materiali, ma sul versante del Paese e sul vuoto politico che con la sua fase storica si chiude...". E ancora: "Dopo di lui non c'è niente. Lascia ricordi, aneddoti, una considerevole eredità finanziaria ma nessuna politica. Il nuovo Cavaliere non c'è: non esiste sia per motivi finanziari, industriali e politici. ...

...ma ci si alleaCi rapisce la notte come un'ideaQuando ti senti solafai Dove vaiStai con me anche con l'alta mareaStai con me anche con l'alta mareaStai con me anche con l'alta marea Mi"..."Iogli algoritmi dovrebbero oscurare le challenge come fanno come il nudo. O YouTube trova l'algoritmo esattamente come lo implementa per farti vedere quellovuoi, o prima o poi accadrà ...... saluto repentino al 'garante del tifoso' è diventato il grimaldello estivoconsente a questo vaso di Pandora chiamato Milan, di stapparsi e dare il via alla dispora rossonera... Ma: state ...

Myrta Merlino, dopo 12 anni dico addio a L'aria che tira - Tv Agenzia ANSA

Entro la prossima settimana il ministero intende presentare il disegno di legge sulla sicurezza stradale. Il ministro: «Se ti becco a chattare o a usare il telefonino ti fermi» ...«L’Africa è il mio luogo del cuore - dice- qui ancora mi è capitato di arrivare in villaggi che non avevano mai visto un uomo bianco, qui incontro situazione cliniche che in Europa non si vedono più ...