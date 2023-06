“Vi chiedo solo silenzio” UeD | Carola | dopo le voci di crisi con Federico c’è la confessione

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 giugno 2023) Uomini e Donne, pessime notizie arrivano dalla coppia formata daNicotera e; a poche settimane dall’addio di Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini traballano anche loro. A parlare è. Già nelle scorse settimane che qualcosa non andasse era sembrato chiaro. L’attenzione, in somma, si sposta di nuovo sul trono classicoche nei giorni scorsi non si era fatto che parlare di Isabella Ricci e Fabio Mantovani. “Sono cose che succedono, purtroppo – ha spiegato il cavaliere – Ne esco con un ricordo bellissimo e con amarezza per la conclusione”. >“Se n’è andata”. Momento triste per Pierpaolo Pretelli, una decisione inevitabile: “È giusto così” “Assolutamente non sono pentito, l’ho voluto. Sappiamo entrambi quali pensieri ci passano per la testa senza dover esprimere niente”. Né Isabella ...