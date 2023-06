Verso il duello con Putin | il piano del capo di Wagner per il Cremlino

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ildei mercenari del gruppo, Evgeny Prigozhin, è ormai un ex fedelissimo di Vladimir. I suoi attacchi ai vertici militari russi vanno di pari passo con le rivendicazioni per le sue milizie. Ma il cuoco di, come era stato soprannominato per le sue attività nella ristorazione, punta al, a diventare lui stesso presidente. Non attranormali elezioni, spiega un articolo del Giornale, ma ildi potere trae il suo ex fedelissimo "potrebbe comunque arrivare a una conclusione, potenzialmente fatale per uno dei contendenti, entro i primi di luglio". La data da segnare è quella del primo luglio,ha ordinato di persona aldidi ...