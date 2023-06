“Vergogna | fate schifo” Incidente Roma | follia choc dagli amici vip dei ragazzi a bordo della Lamborghini | italiani sul piede di guerra

(Di venerdì 16 giugno 2023) L’stradale nel quale ha perso la vita il piccolo Manuel fa ancora discutere. Nella notte di mercoledì 14 giugno la sorellina di 3 anni è stata dimessa dall’ospedale. Il ragazzo che era alla guida del Suv che si è schiantato contro la Smart su cui viaggiavano la mamma e i due bimbi, è indagato per omicidio stradale ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Il suo nome è Matteo Di Pietro, ha 20 anni, e fa parte di un gruppo di youtuber, i TheBorderline. A far aumentare lo sdegno di tanti commentatori è il fatto che proprio durante l’sul Suv stavano girando dei video. Si tratta di una ‘challenge’, cioè la sfida a guidare per 50 ore senza fermarsi mai. Secondo alcune testimonianze ihanno continuato a filmare anche a disastro avvenuto: “Filmavano e il bimbo era morto – ha raccontato ...

, questa non è giustizia", ha urlato una donna a termine dell'udienza, "comea dormire la notte". "Li hanno uccisi due volte", dice un'altra donna uscendo dall'aula. "Non è una sentenza ...Si sente che amate molto vostro figlio e che"squadra" attorno a lui, ma si capisce anche che ... ansia,e sconforto. Ma quando una di noi viene ammazzata, proprio perché avremmo potuto ......personale politica di qualcuno non ha ragione di esistere e va considerata una... E Galliani, e Briatore, e i renziani ('Ma che cosa cia sinistra') Boschi, Bonifazi, Paita, l'...

'Attacco di Gd a Berlusconi, che vergogna fare politica così' La Pressa

Il duro sfogo del conduttore contro chi ha oltraggiato Berlusconi anche dopo la morte: "Non conoscete le parole affetto, riconoscenza, ammirazione". Poi il ricordo personale del Cavaliere: "Un genio, ...Non sono ricchi e cercano di replicare con risultati imbarazzanti uno Youtuber di successo: sono l'emblema di una generazione di "vorrei ma non posso" che ha assunto una deriva pericolosa ...