Vela d’epoca | Vision a caccia del Mondiale 8 Metri Stazza Internazionale

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 giugno 2023) Difendere i colori dell’Italia e raggiungere il più alto gradino del podio al prossimodella categoria ‘regina’ delle imbarcazioniche, gli 8S.I. (), classe velica sviluppatasi in Europa e successivamente in tutto il mondo a partire dal primo decennio del Novecento, con 500 scafi costruiti in oltre un secolo di cui circa 180 ancora in attività. E’ l’obiettivo di, sloop bermudiano lungo 14,72varato nel 1930 dal cantiere inglese Camper & Nicholsons di Gosport su progetto di Charles E. Nicholson. Nel 2021 la barca è stata acquistata dal plurimedagliato velista milanese Paolo Manzoni e trasferita presso lo storico cantiere Sibma Navale Italiana di Dolcedo (www.sibma.it), nell’entroterra ligure alle spalle di ...