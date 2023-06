Vasco Rossi | «Pensavo di morire giovane | invece sono qui Vivo ogni giorno come se fosse l’ultimo»

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il Messaggero intervista. A 71 anni, stasera e domani salirà sul palco dello Stadio Olimpico, a Roma, per le due tappe nella Capitale – entrambe sold out – del suo tour negli stadi: ad attenderlo oltre 120 mila spettatori complessivi. Cosa rappresenta Roma per lei?: «Una bellissima donna che mi ha affascinato e conquistato al primo incontro. Da quando ci venivo in giro per promozione in Rai nei primi Anni ’80 e la giravo a piedi, sconosciuto e libero, alla svolta con Vita spericolata. Ricordo i primi concerti allo Stadio Flaminio, che dopo di me non è stato più concesso. E poi all’Olimpico, dovesuono dal 1991. Un anno fa, dopo le due memorabili serate al Circo Massimo, ho ricevuto pure la Lupa d’Oro: mi avete incoronato gladiatore».racconta che sta per uscire un film biografico sulla sua ...

Però io sto nel mio rock, che dà libertà e non morirà mai": lo dicein una lunga intervista concessa in esclusiva a Il Messaggero, parlando degli artisti di nuova generazione. Il 71enne ...Non solo, con due date sold out allo stadio Olimpico, ma anche eventi, cantieri, appuntamenti musicali e un corteo. Ancora un weekend ricco di iniziative nella Capitale, dove sono previste chiusure ...Il Lugo Summer live 2023 si distribuirà quindi in sette serate: Partiamo il 14 luglio con Vince Pastano & The Noisebreakers, Vince Pàstano (chitarrista e produttore di) e il cantante Tony ...

L’edizione 2023 del Lugo Summer Live è pronta per partire, anche se ci sono state delle difficoltà che ne hanno messo in dubbio la realizzazione ...La complessa macchina da concerto si è messa in moto. Le due date dello show di Vasco Rossi si avvicinano ed ecco che si comincia a lavorare alla realizzazione del palco. Un’ordinanza dell’area della ...