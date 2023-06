Valentina Tereskova | 60 anni fa la prima donna nello spazio

Leggi su agi

(Di venerdì 16 giugno 2023) AGI - Oggi ricorre l'versario dello sbarco della. A compiere questa impresa è stata la cosmonauta sovieticaTerekova, partita il 16 giugno 1963 dal cosmodromo di Bajkonur, ha orbitato intorno alla Terra per tre giorni per rientrare il 19. Il volo, durato 2 giorni, 22 ore e 50 minuti, per un totale di 48 giri intorno alla Terra, ha consentito all'astronauta russa di ottenere un altroto, superare la durata di permanenzadi tutti gli americani messi assieme fino a quel momento. La Terekova è stata ladei record: a 26di età è stata l'astronauta più giovane ad andare in orbita. E anche l'ultima per circa un ventennio. Dopo quella ...