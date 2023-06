Valentina Tereskova | 60 anni fa la prima donna nello spazio

(Di venerdì 16 giugno 2023) AGI - Oggi ricorre l'versario dello sbarco della. A compiere questa impresa è stata la cosmonauta sovieticaTerekova, partita il 16 giugno 1963 dal cosmodromo di Bajkonur, ha orbitato intorno alla Terra per tre giorni per rientrare il 19. Il volo, durato 2 giorni, 22 ore e 50 minuti, per un totale di 48 giri intorno alla Terra, ha consentito all'astronauta russa di ottenere un altroto, superare la durata di permanenzadi tutti gli americani messi assieme fino a quel momento. La Terekova è stata ladei record: a 26di età è stata l'astronauta più giovane ad andare in orbita. E anche l'ultima per circa un ventennio. Dopo quella ...

Prima di diventare un "Gabbiano",Terekova era un'operaia di un'azienda tessile con la passione per il volo. Il padre era un carrista morto nella Seconda guerra mondiale quando...In molte a hanno seguito le orme diTerekova, a partire dalla seconda donna ad andare nello Spazio, Svetlana Savickaja, che ha iniziato la missione nell'agosto 1982 con il ruolo di ...Il primo volo diTerekova nel 1963 rappresenta un momento significativo non solo nella storia dell'astronautica, ma anche per l'emancipazione femminile. Tereshkova infatti non era solo un ...

Valentina Tereškova: 60 anni fa divenne la prima donna ad andare nello spazio WIRED Italia

60 anni fa le donne conquistavano lo spazio ad opera del comunismo e della sua propaganda che voleva mostrare all’occidente che la donna sovietica non stava tra i fornelli di casa ma esplorava il cosm ...Roma, 17 giu. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin in queste immagini si congratula con Valentina Tereshkova, ex cosmonauta sovietica nota per essere la prima donna ad essere andata nello s ...