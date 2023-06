Valentina Tereshkova | la prima donna a volare nello spazio

Sessanta anni fa, il 16 giugno,, all'età di soli 26 anni, si è affermata come la prima donna a volare nello spazio. A bordo della capsula Vostok 6, ha completato 48 orbite intorno alla Terra in 71 ore durante ...Il primo volo diTerekova nel 1963 rappresenta un momento significativo non solo nella storia dell'astronautica, ma anche per l'emancipazione femminile.infatti non era solo un ......approva l'adesione alla CECA con 275 sì e 96 no 1955 " Papa Pio XII scomunica Juan Domingo Perón 1961 " Rudolf Nureyev chiede asilo all'aeroporto Le Bourget di Parigi 1963 "...

La storia di Valentina Tereshkova, la prima donna che volò nello ... Geopop

Sessanta anni fa, il 16 giugno, Valentina Tereshkova, all'età di soli 26 anni, si è affermata come la prima donna a volare nello spazio. A bordo della capsula Vostok 6, ha completato 48 orbite intorno ...Dopo essere state considerate per secoli come 'l'altra metà del cielo', 60 anni fa le donne conquistavano lo spazio. A tracciare la rotta per le stelle fu la cosmonauta Valentina Tereshkova, che il 16 ...