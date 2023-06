Vacanze green nella quiete della campagna

Si trova nel cuore di una grande tenuta di oltre 60 ettari, cornice ideale pera contatto con la natura, dove fare passeggiate a piedi e in bicicletta, giocare a golf nel campo a 18 buche, ...Ci stiamo avvicinando al ripristino della correttezza dei conti del Comune: prima delle... l'allargamento della sede stradale di via Messina Marine, unaway, impianti sportivi e a verde ......il progetto vuole essere strumento anche per concorrere a raggiungere gli obiettivi delDeal. ... Il marchio garantisce l'impegno a ridurre l'impatto ambientale del turismo per favorire...

Vacanze green nella quiete della più bella campagna italiana TGCOM

Dal Friuli alla Sicilia, dalla Toscana al Piemonte, sette idee per una vacanza di relax allo stato puro Non solo mare e montagna: anche questa estate - confermando il trend degli ultimi anni - sono se ...L'Oscar del cicloturismo 2023 premia la ciclopedonale Puccini in Toscana, la Sicily Divide e la Treviso-Ostiglia. Itinerari che ispirano il prossimo viaggio in bici.