Usa | oltre 50 milioni di americani sotto minaccia tornado

(Di venerdì 16 giugno 2023) (Adnkronos) – Sono più di 50le personete da condizioni meteorologiche estreme negli Stati Uniti, mentre sono tre i morti in Texas dove si sono registrati gravi danni per le violenti piogge. Nelle prossime ore, avvertono i meteorologi, sono attesi, grandine e venti forti in diverse aree a lieve rischio, tra cui Montgomery e Mobile in Alabama, Little Rock, Arkansas, Jackson, Mississippi e Tallahassee, in Florida. A rischio marginale di grandine di grandi dimensioni e venti forti sono poi Filadelfia, Baltimora, Washington, Denver e Jacksonville, in Florida. A questo si aggiungono temperature record che, ha affermato il National Weather Service, dovrebbe continuare fino alla metà della prossima settimana negli Stati Uniti centro-meridionali. L'articolo proviene da Italia Sera.