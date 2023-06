Usa-Cina | Pechino | “Bullismo irresponsabile porta allo scontro”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ilvoce del ministero degli Esteri: "Inaccettabile chiedere dialogo e nel frattempo danneggiare gli interessi dell'altro. Abbandonate idea di trattare 'da una posizione di forza'" “Gli Stati Uniti considerano lacome il loro ‘principale avversario’ e come ‘la sfida geopolitica più imnte’. Si tratta di un grave errore di valutazione strategica”. Lo ha detto ilvoce del ministero degli Esteri di, Wang Wenbin, mentre si attende l’arrivo indel segretario di Stato Usa, Antony Blinken, per colloqui previsti tra domenica e lunedì. Esiste, ha detto Wang stando a quanto reso noto dstesso dicastero, “una competizione” tra le due superpotenze in settori come “l’economia e il commercio”, ma “non dovrebbe esserci una feroce concorrenza a ...

Usa-Cina, Blinken vola a Pechino, Sisci: "Facile sbagliare" Adnkronos

