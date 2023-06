USA | bloccata vendita di lanciarazzi HIMARS all’Ungheria?

le mani mentre tutti gli altri i piedi. È confinato in un recinto lungo sedici metri. È l'... la pallasulla linea di porta: fu forse l'unica volta in cui lo vedemmo agitarsi, fare segno ...Un giudice statunitense ha accolto una richiesta della Federal Trade Commission (FTC) per bloccare temporaneamente l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft . Lunedì la FTC ha ...L'ambiziosa mossa di Microsoft per acquisire Activision Blizzard , in un accordo da 68,7 miliardi di dollari, è stata momentaneamente. Un giudice federale statunitense ha rilasciato un'...

Microsoft, l'acquisizione di Activision (70 miliardi di dollari) bloccata ... StartupItalia

Il 2023 sarà l'anno della 'staffetta della crescita'. La definisce così Luca Solca, analista di Bernstein commentando la situazione dei ...Non più tardi di un paio di giorni fa abbiamo fatto il punto sull’intricata questione Microsoft-Activision Blizzard. Vi abbiamo raccontato di come l’acquisizione record, del valore di 69 milioni di do ...