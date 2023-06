Usa | Berhalter è nuovamente Ct | rimarrà alla guida della selezione fino al 2026

(Di venerdì 16 giugno 2023) GreggCt degli Stati Uniti. Il tecnico,a stelle e strisce dal 2018 al 2022 nell’ultimo Mondiale, era stato messo in stand-by per un vecchio caso di violenza domestica. Ecco però che adesso prendele redini del team, e porterà la squadraai Mondiali delche si disputeranno proprio negli Stati Uniti, Canada e Messico.è l’unico ad aver preso parte a un Mondiale sia da giocatore che da allenatore Usa, e tornerà subito a riprendere il suo lavoro, anche se in panchina per la finaleConcacaf Nations League e per la successiva Gold Cup (dal 24 giugno al 16 luglio), ci sarà ancora BJ Cghan. ...

