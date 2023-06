Ursula von Der Leyen è arrivata in Messico

(Di venerdì 16 giugno 2023) CITTA’ DEL– La presidente della Commissione europeavon dera Città del, dove è in programma l’incontro con il presidente Andres Manuel Lopez Obrador. Ilè l’ultima tappa di von derin un tour latinoamericano che ha incluso anche Brasile, Argentina e Cile, una settimana dopo che l’Unione Europea ha presentato un nuovo piano per rafforzare i legami con la regione. L'articolo L'Opinionista.

Brasile, Argentina, poi Cile e Messico. Un viaggio in quattro tappe della presidente della Commissione europea per preparare il vertice Ue-Celac (Comunità di America Latina e dei Caraibi) che sarà osp ...