Uomini che amano le gonne

(Di venerdì 16 giugno 2023) L’invito un libro, anzi un tomo. Quello di qualche anno fa intitolato in italiano Una vita come tante della scrittrice di origini giamaicane Hanya Yamagihara. Il luogo della sfilata, l’università Statale di Milano. Come dire: Valentino ha un peso specifico, quello della cultura. Anzi, ancora meglio quello della formazione delle idee. E qui si apre un capitolo da scrivere e chiosare il cui titolo interlocutorio è: può la moda formare idee nuove per il futuro? È convinto di sì Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison che per la collezione primavera estate 2024 ha «cercato di definire una nuova identità maschile per riflettere sul significato di mascolinità moderna». La narrazione - Valentino The Narratives menswear è infatti il titolo della collezione - si dipana attraverso la declinazione di completi che coniugano stilemi classici dell’abbigliamento maschile come le ...