Università | tagli per l’efficienza?

(Di venerdì 16 giugno 2023) Testo di una Conferenza, del 18 gennaio 2009, in occasione di una riunione dell’area 13 – Scienze economiche e Statistiche di Claudio Quintano* Pressato da termini brevi, il sistema universitario italiano, nel dare corso aiche la crisi economica impone, corre il rischio di dar fiato ad inefficienze ulteriori che potrebbero emarginarlo definitivamente dal perseguimento dei suoi compiti istituzionali connessi alla sua natura pubblica, favorendo così un brutale processo di privatizzazione, pur utile in parte, ma certamente non sostitutivo dell’assetto tradizionale consolidatosi in una esperienza plurisecolare di didattica e di ricerca. La preoccupazione non è soltanto teorica, se è vero che in date prossime si è chiamati a provvedere sulla riforma di una Offerta Formativa elaborata in precedenza ed oggi tutta da riproporzionare come primo atto riformatorio di un ...