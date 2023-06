(Di venerdì 16 giugno 2023) Più di un milione di bambini sono stati sfollati in due mesi di conflitto in: lo denuncia l', che ha ricevuto notizie attendibili di330 bambini1.900 feriti in tutto ...

Più di un milione di bambini sono stati sfollati in due mesi di conflitto in Sudan: lo denuncia l'UNICEF, che ha ricevuto notizie attendibili di 330 bambini uccisi e 1.900 feriti in tutto il Paese a partire dal 6 giugno, con molti altri in grave pericolo. L'accesso ai servizi vitali più elementari è limitato.

Unicef, oltre 330 bimbi uccisi in Sudan - Africa Agenzia ANSA

Esposti al fuoco incrociato o direttamente presi di mira dai gruppi armati che si contendono il territorio. Donne e ragazze subiscono violenze sessuali I rapimenti a scopo di riscatto sono aumentati v ...L'organizzazione ha ricevuto notizie attendibili di oltre 330 bambini uccisi e oltre 1.900 feriti e molti altri sono in grave pericolo. Limitato l'accesso ai servizi vitali più elementari: oltre 13 m ...