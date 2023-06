Un’amica spietata film Tv8 | trama | cast | finale

Leggi su spettacoloitaliano

(Di venerdì 16 giugno 2023)Tv8 Oggi va in ondaTv8 diretto da Kaila York nel 2021. La vita di una cheerleader, regina della scuola, viene sconvolta dalla morte del padre, rimasto ucciso in un incendio doloso. Questa è in breve la storia di Most Likely to Murder con protagonista Madison McLaughlin. Un altrotv basato sul mondo delle cheerleader. Sullo stesso canale abbiamo visto tanti esempi simili come “Una cheerleader in pericolo”, “Una Cheerleader da salvare” o “Rivalità omicida”. A seguire:completa Reagan e Taylor sono due amiche ...