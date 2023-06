Una strana coppia d' acciaio

Leggi su panorama

(Di venerdì 16 giugno 2023) Per il salvataggio di Acciaierie d’Italia, a Taranto, il presidente Franco Bernabè e l’ad Lucia Morselli hanno approcci diversi al Piano di decarbonizzazione necessario, in cui il governo deve mettere una «fiche» miliardaria. Intanto, la produzione del colosso siderurgico continua a diminuire. Solo un destino cinico e baro poteva mettere l’ex Ilva nelle mani di due personaggi così diversi tra loro quali Franco Bernabè e Lucia Morselli. Il presidente e l’amministratrice delegata di Acciaierie d’Italia (AdI) non vanno d’accordo su nulla e ormai si affrontano a colpi di lettere al governo, che puntualmente filtrano sui giornali. Sullo sfondo, il tema della riconversione «carbon free» di Taranto e la nazionalizzazione definitiva di Acciaierie, prevista in teoria per maggio del 2024. Il governo pensa a un’operazione a tempo, solo per raddrizzare la baracca. Ma 11 mesi sono lunghi e per ...