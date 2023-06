Una storia italiana

italiana. Così s'intitolava un libretto inviato da Silvio Berlusconi in milioni di case alla vigilia delle elezioni del 2001. Non aveva torto. La sua è stata indubbiamentemolto ......le collezioni di paleontologia per il Museo dinaturale di Santa Cruz. La scoperta Lo scienziato ha stabilito che l'oggetto era un molare consumato di un mastodonte adulto del Pacifico,...leggi anche Giornata mondiale del gioco, importante per lo sviluppo dei bambini Ladi Max Park A Park è stata diagnosticataforma di autismo quando aveva due anni. I suoi genitori hanno ...

'Regalaci una storia', studenti raccontano le tradizioni Agenzia ANSA

A rendere nota la storia de “I casellanti“, la pellicola mai nata, è Giovanni Veronesi che racconta di un progetto ambientato in un futuro post-apocalittico, una visione onirica di un mondo moderno ...Durante una passeggiata in riva al mare una donna ha fatto un insolito ritrovamento: un dente di mastodonte dell'ultima era glaciale ...