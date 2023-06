Una notte a Torino | Matteo Paolillo su Sky con un nuovo progetto

(Di venerdì 16 giugno 2023) Dopo Mare Fuori,debutta su Sky con undal titolo Una: ecco di cosa si tratta. Il celebre volto del piccolo schermo sarà protagonista di una serie di corti che parlerà di un “magico” incontro, con una delle personalità che hanno cambiato la cultura italiana. Ci sono incontri che hanno cambiato la storia e la cultura di un Paese. A ispirare il branded content di Sky, in collaborazione con Armando Testa, Una, è il magico “incontro” tra Luigi Lavazza, fondatore dell’azienda di torrefazione torinese nel 1895, e Angelo Moriondo, inventore della prima macchina per espresso nel 1884, che ha portato alla creazione di unmodo di consumare il caffè in Italia e in tutto il ...

È il bottino dell'ultima razzia compiuta dadelle tante bande che da mesi - come testimoniano ... I malviventi sono entrati in azione l'altrain via Del Mare , nel parco delle Orchidee, dove ......in Grecia è proseguita nellasenza successo e il numero dei morti accertati è rimasto invariato a 78, non sono stati trovati nuovi sopravvissuti. Lo riporta l'agenzia greca Ana - Mpa....volta alla settimana si va tutti insieme alla grande festa dell'aia, in fattoria sui colli (www.riccihotels.it tariffe da 69 euro ain mezza pensione, minimo tre pernottamenti, con sconti ...

Arena di Verona. 100anni in una notte Rai Cultura

Un incidente che ha causato la morte di quattro persone e forse legato a una sfida social, una challenge di TikTok. È accaduto a Buffalo, ...L'Arena di Verona apre la stagione con la nuova produzione di Aida. Canta il soprano Anna Netrebko, presenta Milly Carlucci su Rai 1 in Cento anni in una notte.