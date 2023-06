Un minuto di silenzio per Berlusconi | il ricordo di Putin al Forum economico

Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto oggi di rispettare undiin memoria di Silvio Berlusconi durante il Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Putin ha definito Berlusconi "un leader di livello mondiale" e ha ricordato in ...16 giu 16:45 Putin chiedeper Berlusconi durante Forum Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto oggi di rispettare undiin memoria di Silvio Berlusconi durante ...Gli avanzamenti dell'esercito di Kiev in una sola settimana hanno portato alla liberazione di 100 chilometri quadrati di territorio occupati dai russi. Un'avanzata "graduale ma costante" la definisce ...

“È stato una personalità dal profilo universale, ha fatto molto per stabilire i rapporti normali a lungo termine tra la Russia e i Paesi ...Il presidente russo, Vladimir Putin, ha chiesto di osservare un minuto di silenzio in memoria di Silvio Berlusconi durante il Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Lo ha fatto per ...