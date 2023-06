Un affresco della Libia nel romanzo ‘I recinti degli schiavi’ di Najwa Bin Shatwan

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) di Federica Pistono* La narrativa libica ha spesso dimostrato di non aver nulla da invidiare, per la particolarità del suo percorso culturale, alle altre letterature arabe. Il lettore italiano, inoltre, dovrebbe provare una naturale curiosità verso una terra che, all’inizio del secolo scorso, l’Italia ha occupato per circa trent’anni. Tuttavia, il numero delle opere letterarie libiche tradotte e pubblicate nel nostro paese resta ancora esiguo. Ecco perché desta interesse la pubblicazione delschiaviscrittrice libicaBin(Atmosphere Libri, 2023), un’autrice che ha vinto diversi premi letterari e i cui romanzi sono giunti per ben due volte nella short list del prestigioso Booker arabo. Tra ricostruzione storica ed elaborazione fantastica, ...