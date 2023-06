Ultime Notizie – “Zelensky è una disgrazia per il popolo ebraico”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il presidente ucraino Volodymyr”è unaper il’‘. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo al Forum economico di San Pietroburgo. ”Sta coprendo i neonazisti con le sue azioni”, ha aggiunto Putin parlando del leader ucraino. Quanto alla controffensiva, le forze armate ucraine ”non hanno alcuna possibilità” contro i soldati inviati da Mosca. “Il nemico non ha successo in alcuna zona”, ha detto Putin, spiegando che “in questo momento, mentre stiamo parlando, si sta facendo un altro tentativo di controffensiva” e ”in diversi settori il nemico sta cercando di attaccare con le forze di più unità nella direzione di Zaporizhzhia”. ”In questo momento è in corso una battaglia. Penso che le forze armate ucraine non abbiano possibilità, non ci saranno possibilità qui. ...