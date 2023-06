Ultime Notizie – “Solo un quarto dei ciclisti si fa male da sé | il resto viene investito”

(Di venerdì 16 giugno 2023)un(24,9%) deisi fada, ilsubisce “l’interazione”, ovvero lo scontro, con gli altri mezzi che affollano le strade italiane. E’ uno dei dati più significativi di una ricerca del dipartimento di Architettura e Studi urbani del Politecnico di Milano, presentato ieri nel capoluogo lombardo, che dimostra una volta per tutte che la bicicletta non è pericolosa di per sé ma subisce i danni dell’esposizione agli altri mezzi. Imorti in tutta Italia a causa di incidenti stradali dall’inizio del 2023 a oggi sono 65, nel 2022 154. Lo studio, unico nel suo genere in Italia, si focalizza sull’incidentalitàca usando varie fonti anche alternative all’Istat, perché si tratta di dati che “attualmente, non sono ...

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Sono in controtendenza le Fineco ( - 0,86%) e le Pirelli ( - 0,7%), quest'nell'attesa delle eventuali mosse del governo per limitare le pretese sulla gestione e sulla governance della societa' ...Ora a fine mese, stando a quanto riportano le, dovrebbero ripartire gli incontri tra governo e sindacati ma più che appuntamenti pronti a tracciare linee da seguire si preannunciano ...

Bimba scomparsa: il giallo della telefonata e il Dna prelevato da uno spazzolino Today.it

Nel fine settimana del GP del Canada, Alfa Romeo Racing porterà in pista l'iconico Quadrifoglio in bella vista sul cofano motore della C43 di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Una rivisitazione dei ...In questa spicca in cima il profilo del canadese Jonathan David, che nelle ultime annate calcistiche nel Lille ha a dir poco entusiasmato: da sostituto proprio di Osimhen, lo stesso centravanti classe ...