Ultime Notizie – Scherma | Europei | Di Veroli oro nella spada Argento Vismara

(Di venerdì 16 giugno 2023) (Adnkronos) – Davide Diè campione d’Europa dellamaschile. A Plovdiv l’azzurro ha sconfitto nel derby in finale il connazionale Federicoper 15-14. Bronzo al polacco Mateusz Antkiewicz e al tedesco Marco Brinkmann. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Non ci sono ancora tracce di Kataleya, la bimba di 5 anni scomparsa sabato a Firenze. Nelleore una pista però è emersa con più forza. Da sette giorni non ci sonodella piccola e il padre, ascoltato dagli inquirenti, avrebbe fatto una dichiarazione choc: "I vicini di casa sono ...... 'CERCASI SCHIAVO PER LA STAGIONE ESTIVA' 'Nellesettimane, i giornali locali, abbondano diriguardo alle numerose iniziative organizzate nella nostra città. Concerti, festival, ...In attesa delleufficialità, ecco dove e quando le squadre inizieranno gli allenamenti e ... Altre

Guerra Ucraina, Putin: controffensiva non ha speranza. Cremlino: presto in Turchia. LIVE Sky Tg24

Antonio Tajani con alcuni suoi fedelissimi in una sala interna, Licia Ronzulli con altri azzurri nella veranda fuori: tutti a pranzo «per caso» nello stesso ristorante, ma a ...Le strade del Napoli e di Luciano Spalletti si separeranno al termine di questa stagione. Un’ipotesi ventilata da più parti già nelle scorse settimane, ma che adesso è realtà.