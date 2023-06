Ultime Notizie Roma del 16-06-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 giugno 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano essere in apertura di giornale La controffensiva Ucraina continua a premere sulla linea difensiva dell’esercito Russo su tre direzioni verso Black Mood sulla Plus di zaporizhia è quello di Don le forze di chi è sta già la prossima settimana riceveranno altri quattro carri armati Leopard eventi veicoli corazzati per il trasporto delle truppe dalla Spagna e Danimarca e Olanda hanno finanziato la fornitura di 14 nuovi di leopardo che arriveranno però a gennaio oltre a 41 caccia F18 che verranno inviati dall’Australia il centro di resistenza Nazionale dell’Ucraina ha lanciato un nuovo allarme sui bambini rapiti e portati in Russia 150 sono stati portati via e legalmente il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento al Forum economico di San ...