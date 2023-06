Ultime Notizie Roma del 16-06-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 giugno 2023)dailynews radiogiornale o pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno passano le ore il mare non restituisce altri campi Dopo i primi 78 riportati sul mondo greco mercoledì ma il naufragio del Sud del Peloponneso ormai è destinata ad entrare nella storia come una delle peggiori tragedie di migranti nel Mediterraneo con un bilancio che rischia di registrare fino a 600 morti molti dei quali non saranno mai ritrovati una vera e propria strage di bambini ce n’era nemmeno 100 chiusi nella stiva raccontano i superstiti ai medici volontari che li assistono i peschereccio naufragato secondo i soccorritori è partito vuoto dall’Egitto si è fermato Nel porto l’ibrido di Tobruk per caricare I migranti e poi ha proseguito la sua rotta verso l’Italia Cambiamo argomento Francesca ha lasciato il Policlinico Gemelli dinel quale era ricoverato ...