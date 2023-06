Ultime Notizie Roma del 16-06-2023 ore 15 | 10

(Di venerdì 16 giugno 2023)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto da parte di Francesco Vitale in studio Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli didove era stato sottoposto a un intervento chirurgico all’addome vi pontefice dopo 10 giorni di degenza ha fatto rientro in auto a casa Santa Marta resterà riposo fino al 18 giugno Dopo la conferma da parte della Santa Sede dello stop di tutte le udienze pubbliche uscendo dal gemelli in sedia a rotelle il papà dopo aver salutato sanitari infermieri È stato accolto da una piccola folla dirigenti e parenti di malati che lo hanno incoraggiato è aperto un non sofferente è sereno e ha risposto con cenni di saluto e sorridendo i genitori di Cata la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze 10 giugno sono stati ascoltati dagli inquirenti procura ora i loro sospetti chiudono il giro di testimonianze raccolte dagli ...

... ha dichiarato il NYAGCoinEx , exchange di criptovalute con sede a Hong Kong, non può più operare a New York per decisione del Procuratore Generale Letitia James . Secondo quanto ...Binance lascia il mercato olandese Binance ha annunciato l'uscita dai Paesi Bassi invitando gli utenti a ritirare i propri fondi il prima possibileBinance , exchange globale di criptovalute, ha terminato i suoi servizi nei Paesi Bassi , lasciando il mercato olandese a seguito del mancato conseguimento della licenza come virtual ...I rapporti di maggio hanno mostrato cattivein molte regioni chiave. La p roduzione ... Australia osservata speciale Dopo le sorprese da falco nelledue riunioni politiche della Reserve ...

Guerra Ucraina Russia, missili su Kiev. Cremlino: “Putin aperto a soluzione”. LIVE Sky Tg24

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato il prossimo tavolo sulla vertenza Wartsila per il 26 giugno alle 15 a Roma. Lo rendono noto i sindacati territoriali di Trieste. (ANSA) ...Il seggio in Senato rimasto vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi dovrà essere assegnato con nuove elezioni nel collegio uninominale di Monza ...