Ultime Notizie Roma del 16-06-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 giugno 2023)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio movimento politico unito Berlusconi voleva che guardassimo al futuro sottolinea Antonio tajani nella prima conferenza stampa di Forza Italia dopo la morte i funerali di Silvio Berlusconi per noi per i capi non è certamente facile oggi parlare siamo ancora profondamente scossi e feriti per la scomparsa del nostro leader che mi rimarrà sempre il nostro leader aggiunge poi il vicepremier è ministro degli Esteri Marina Berlusconi dito nel rispetto dei ruoli la stima e l’affetto e la vicinanza di tutta la sua famiglia Forza Italia precisa tajani rivelando un colloquio avuto con la primogenita del cavaliere che la utilizza per rendere pubblico il colloquio Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli dove era ricoverato da oltre una settimana a causa dell’ ...