Ultime Notizie Roma del 16-06-2023 ore 13 | 10

(Di venerdì 16 giugno 2023)dailynews radiogiornale appena ritrovate l’ascolto da parte di Francesco Vitale in studio Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli didove era stato sottoposto a un intervento chirurgico all’addome il pontefice dopo 10 giorni di degenza ha fatto rientro in auto a casa Santa Marta resterà riposo fino al 18 giugno Dopo la conferma da parte della Santa Sede dello stop di tutte le udienze pubbliche uscendo dal gemelli in sedia a rotelle il papà dopo aver salutato sanitari infermieri È stato accolto da una piccola folla dirigenti e parenti di malati che lo hanno incoraggiato è aperto un non sofferente è sereno e ha risposto con cenni di saluto e sorridendo i genitori di Cata la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze 10 giugno sono stati ascoltati dagli inquirenti procura ora i loro sospetti chiudono il giro di testimonianze raccolte ...