Ultime Notizie Roma del 16-06-2023 ore 11 | 10

(Di venerdì 16 giugno 2023)dailynews radiogiornale Corona buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale per il disastro ferroviario avvenuto in Puglia il 12 luglio 2016 lungo la tratta a binario unico Andria Corato delle ferrovie del nord barese il tribunale di Trani ha disposto 14 assoluzioni e due condanne Nello scontro frontale tra i due treni determinato secondo la causa di un errore umano e da mancati investimenti per la sicurezza morirono 23 persone altri 51 rimasero ferite dura la reazione dei parenti delle vittime È una vergogna giustizia questa li avete uccisi due volte il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla riforma della Giustizia presentata dal ministro Carlo Nordio che tra l’altro Cancella il reato di abuso d’ufficio e poni limiti al potere di appello del PM il guardasigilli ho sentito inesattezze sul voto di tutela che si realizzerebbe con ...

'Il presidente Putin rimane aperto a qualsiasi contatto per discutere le opzioni di risoluzione del problema ucraino', ha dichiarato ai media il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Offensiva ...Dal 10 giugno scorso così non si hannodella piccola Kata, con gli inquirenti che stanno ... Nelleore Katherine Alvarez ha rivolto dalle colonne de Il Giornale un appello ai rapitori: " ...Dopo le pessime recensioni arrivate da Cannes e il disastroso punteggio su Rotten Tomatoes , nelleore era cominciata a circolare la voce secondo cui The Idol non sarebbe andata oltre la sua prima stagione, non venendo rinnovata per una Stagione 2. Tuttavia, HBO ha risposto a queste voci ...

Guerra Ucraina Russia. Cremlino: "Putin aperto a contatti per la questione ucraina". LIVE Sky Tg24

Guardia di Finanza e Procura di Milano chiedono a Meta 870 milioni di Iva. E ora altri Stati della Ue sollecitano documenti alle nostre autorità per allargare ...Cosa cerchiamo quando ci inoltriamo in territori sconosciuti Esiste una cartografia dei sentimenti Dalla città inventata da Vasilij Golovanov, verso luoghi ...