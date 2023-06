Ultime Notizie Roma del 16-06-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 giugno 2023)dailynews radiogiornalene ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli dove era ricoverato da oltre una settimana a causa dell’ intervento di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi il pontefice è stato salutato da una folla di persone che insieme a stampa e fotografi si sono sistemati davanti l’uscita del nosocomio il papà sorridente ha salutato i medici prima di salire in auto a Santos in piedi sono ancora vivo ha fermato espresso profondo dolore per la tragedia Dei migranti è durata poco più di un’ora a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri via libera dal governo al disegno di legge sulla riforma della Giustizia con modifiche al Codice Penale al Codice di Procedura Penale e all’ordinamento giudiziario il generale Maggiore Russo sergej ...