Ultime Notizie Roma del 16-06-2023 ore 09 | 10

(Di venerdì 16 giugno 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto da parte di Francesco Vitale inno Francia Pylos nel sud del Peloponneso è una delle peggiori tragedie di migranti nel Mediterraneo il bilancio rischia di registrare fino a 600 morti molti dei quali probabilmente non saranno mai ritrovati ma da Lampedusa al canale di Sicilia Cutro le stragi degli ultimi anni sono diverse Papa Francesco dimesso dal Policlinico Gemelli didove è ricoverato dopo un intervento chirurgico Lara Portami ai plastica della parete addominale con protesi una folla di fedeli e giornalisti all’ingresso principale mentre medici infermieri sono Affacciati alle finestre per un saluto e risultato positivo ai cannabinoidi il ventenne che ieri alla guida di un Suv Lamborghini ha travolto una Smart causando la morte di un bimbo di 5 anni che viaggiava ...

Samsung svelerà ufficialmente il tanto atteso Galaxy Z Fold 5 nell'ultima settimana di luglio durante un evento Unpacked a Seoul, in Corea. Dopo le numerose fughe didellesettimane, emerge adesso una delle immagini che faranno parte della campagna di marketing dello smartphone. Lo slogan del Fold 5 sarà 'Unfold your world', con la parola 'fold' ...Anche per l' estate 2023 Napoli si conferma tra le mete italiane più amate dai turisti : a rivelarlo è l'indagine condotta da Airbnb , una delle piattaforme di prenotazione di alloggi più importanti a ...Nelleore, UBS ha ridotto le previsioni sul PIL cinese al 5,2% dal 5,7% per il 2023, mentre BofA ha declassato le sue previsioni al 5,7% dal 6,3%. Tokyo termina la seduta con un guadagno ...