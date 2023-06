Ultime Notizie – Naufragio migranti in Grecia | 9 arresti 500 i dispersi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 16 giugno 2023) Le autorità greche hanno arrestato nove persone, i presunti trafficanti dell’equipaggio del peschereccio con centinaia dia bordo affondato mercoledì scorso in. L’operazione di recupero e soccorso durerà almeno fino a venerdì prossimo, hanno reso noto fonti del governo ad Atene. I corpi recuperati fino a ora sono 78, ma 500 sono. Nella stiva potrebbero esserci stati fino a 100 bambini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione